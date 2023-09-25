Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan 39 ve 9 yıl hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 6 farklı dolandırıcılık suçundan 39 yıl 26 gün hapis cezası ile aranan M. K. (54), 4 farklı dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan S. Ç. (68), nitelikli yağma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan M. Y. (32) ve Bilişim Sistemlerini Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan H. C. (31) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS