Kars'ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat Başkanlığı'nda Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın Başkanlığı'nda Hekimevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya emniyet, jandarma başta olmak üzere ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, uyuşturucuyla mücadelede başta anne ve babalar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Sağ olsun emniyetimiz, jandarmamız güvenlik güçlerimiz sahada uyuşturucuyla mücadelede çok iyi şeyler yapıyorlar. Sadece yakalamak değil, aile olarak çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Polat, "Bu konuda tüm kurum ve kuruşlarla beraber, anne ve babalara çok büyük görevler düşüyor. İnşallah bunu bir koordinasyon içerisinde sağlayıp, Kars'ımız da sadece uyuşturucu değil, bunun her türlüsüyle mücadele konusunda hep beraber sahada çalışacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Anne ve babalardan da ricamız çocuklarımıza sahip çıksınlar. Sokakta biz sahip çıkıyoruz ancak evde onların takip etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Vali Polat'ın açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantı da uyuşturucuyla mücadele masaya yatırıldı. - KARS