Kars'ta Asayiş Uygulamalarında 22 Bin Kişi Sorgulandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 22 bin 746 kişi sorgulanırken, 19 bin 872 araç kontrol edildi. Uygulamalar sonucunda 14 aranan kişi, 14 yoklama kaçağı ve 23 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca 143 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kars'ta yapılan asayiş uygulamalarında 22 bin 746 kişi sorgulanırken, 19 bin 872 araç kontrol edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce asayiş uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce il merkezinde 48 ayrı noktada yapılan asayiş uygulamasında 22 bin 746 kişi ve 19 bin 872 araç sorgulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 14 aranan kişi, 14 yoklama kaçağı, 23 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca 143 araç sürücüsüne ise ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

Kars'ta vatandaşların can ve mal güvenliği için asayiş uygulamalarının devam edeceği öğrenildi. - KARS