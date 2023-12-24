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Kars'ta AK Parti, MHP Adayını Destekleyecek

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Kars'ta 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde AK Parti aday göstermeyip, Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayını destekleyecek.

Kars'ta 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde AK Parti aday göstermeyip, Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayını destekleyecek.

Konuyla ilgili olarak MHP Kars İl Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde Kars'ta Ak Parti aday göstermeyip Cumhur ittifakı olarak MHP adayını destekleyecektir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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