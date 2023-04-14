Kars'ta AK Parti gövde gösterisi yaptı

Ak Parti Kars İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda 28. dönem milletvekili adayları tanıtıldı.

Ak Parti Kars İl Başkanlığ'nca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda Milletvekili Aday Tanıtım Programı gerçekleştirildi. Toplantıda 28. Dönem Milletvekilliğine aday olan 3 isimin tanıtımını yapıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını AK Parti Kars İl Başkan Vekili Kadir Sarıdağ yaptı.

Sarıdağ, "14 Mayıs seçimleriyle birlikte inşallah Türkiye'mizin yeni yüzyılını inşa edeceğimiz yeni bir döneme yeni bir sürece hep birlikte giriş yapacağız. İşte bu döneminin Türkiye'nin yeni yüzyılının Türkiye'nin yeni yüz yılındaki atılımların mimarı işte yine inanıyoruz ki bu kadrolar olacak" dedi.

Başkan Vekili Kadir Sarıdağ'ın konuşmasının ardından AK Parti Kars Milletvekili adayları Adem Çalkın, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Serkant Aykul, kendilerini tanıtan birer konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise bir konuşma yaparak adaylara destek verdi. Aday tanıtım toplantısı fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Öte yandan AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen aday tanıtım programına yoğun ilgi gösteren Karslılar, adeta solunu tıka basa doldurarak gövde gösterisi yaptı. - KARS