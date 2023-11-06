Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla ülkeye giren 4 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Kars'ta polis 8 düzensiz göçmen yakaladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Göçmen Kaçakçılığı ve Düzensiz Göç ile Mücadele" çerçevesinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan 4 Afganistan Uyruklu ve 4 Pakistan Uyruklu olmak üzere toplamda 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. - KARS