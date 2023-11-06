Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Kars'ta yasa dışı yollarla ülkeye giren 4 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
Kars'ta polis 8 düzensiz göçmen yakaladı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Göçmen Kaçakçılığı ve Düzensiz Göç ile Mücadele" çerçevesinde çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan 4 Afganistan Uyruklu ve 4 Pakistan Uyruklu olmak üzere toplamda 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika