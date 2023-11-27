Kars'ta 6 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 6 ruhsatsız silah ele geçirildi ve 6 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta polisin yaptığı operasyonlarda 6 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 7şarjör ve

166 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. KOM ekipleri olayla ilgili şüpheli 6 kişiyi gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli 6 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS