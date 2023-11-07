Kars'ta 6 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 6 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta polis 6 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 bıçak, 7 şarjör ve 97 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen silahları muhafaza altına alan polis, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yaptı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak çalışmalarımız etkin bir şekilde artarak devam edecektir" denildi. - KARS