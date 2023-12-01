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Kars'ta 52 düzensiz göçmen yakalandı

1 Aralık 2023 10:45 Son Güncelleme: 10:46 Abone Ol

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 52 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasal olmayan yollarla girdiği belirlenen farklı ülkelerden 52 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.