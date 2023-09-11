Kars'ta 3 Kişi Yakalandı: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars'ta polis haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca yapılan uygulama ve denetimlerde ruhsatsız tabanca, fişek, kurusıkı tabanca ve narkotik madde bulundu.

Kars'ta polis haklarında 23 ile 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polisin düzenlediği operasyonda yakalanırken, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Alkol ve Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanmak, Gasp /Kasten Yaralama Suçlarından 23 yıl 10 ay 5 gün ile aranan 1 kişi, "Dolandırıcılık Suçundan 8 yıl 10 ay ile aranan 1kişi ve "Kasten Yaralama Suçundan" 8 yıl 10 ay 18 gün ile aranan 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama ve denetimlerde; 3 ruhsatsız tabanca, 33 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve 4.72 gr narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce bu tür denetimlerim devam edeceği öğrenildi. - KARS