Kars'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 24 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edileceği bildirildi.

Kars'ta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı denetimde, bir araçta ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.