Kars'ta 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçmenleri yakalamak için yapılan operasyonda 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile kaçışlarını organize eden 2 kişi yakalandı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.