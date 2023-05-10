Kars'ta 185 bin 45 kişi oy kullanacak

Kars'ta 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde 185 bin 45 seçmen oy kullanacak.

Buna göre, 14 Mayıs seçimlerinde Kars Merkez'de 253, Akyaka'da 36, Arpaçay'da 57, Digor'da 56, Kağızman'da 120, Sarıkamış'ta 101, Selim'de 71 ve Susuz'da 33 sandık kurulacak.

Ayrıca Kars Merkez'de 78 bin 21, Akyaka'da 7 bin 235, Arpaçay'da 11 bin 205, Digor'da 13 bin 82, Kağızman'da 29 bin 345, Sarıkamış'ta 24 bin 855, Selim'de 14 bin 684 ve Susuz'da ise 6 bin 618 olmak üzere 185 bin 45 seçmen oy kullanacak.

Kars'ta 14 Mayıs 2023 tarihinde bin 300 emniyet ve 2 bin 176 jandarma personelinin güvenlik tedbiri alacak.

Seçim günü Kars Merkez'de 510, Akyaka'da 72, Arpaçay'da 114, Digor'da 112, Kağızman'da 230, Sarıkamış'ta 204, Selim'de 142 ve Susuz'da 66 görevli kurulacak sandıklarda görev yapacak. - KARS