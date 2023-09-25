Kars Emniyet Müdürlüğü, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.

Kars'ta 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmeleri için işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Düzeniz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilecek. - KARS