Kars'ta 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.