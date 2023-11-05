Kars'ta 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kars'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ele geçirilen kenevirler olay yerinde imha edildi.
Kars'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kişinin tarlasında 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kenevirler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika