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Kars politika haberi: Bakan Kirişci Kars'ta

Politika Haberleri

Kars politika haberi: Bakan Kirişci Kars'ta

Kars haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir takım programlara katılmak üzere Kars'a geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir takım programlara katılmak üzere Kars'a geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi Harakani Havaalanı'nda Vali ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri karşıladı. Bakan Kirişci, havaalanından Kars Valiliği'ne geçti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kirişci, Vali ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz'den kentle ilgili brifing aldı.

Şeker fabrikasının pancar alım kampanyası törenine katılacak olan Bakan Kirişci, Peynir Müzesi ve Peynir Festivali'nin açılışını yapacak. Daha sonra Kafkas Üniversitesi'ne geçecek olan Kirişci, burada Türkiye'de ilk kez embriyo transferi ile doğan Beefmaster buzağılarının lansman etkinliğine katılacak. Bakan Kirişci, son olarak tarım sektörü temsilcileri ile toplantıda bir araya gelecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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