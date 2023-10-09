Karlıova'da Filistinlilere destek açıklaması yapıldı

Karlıova'da HÜDA PAR İlçe Başkanlığı öncülüğünde Filistinlilere destek açıklaması yapıldı.

İlçenin Dörtyol mevkisinde düzenlenen basın açıklamasına HÜDA PAR İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, Saadet Partisi Bingöl İl Başkanı Muhammed Fatih Tiryaki, MHP Karlıova İlçe Başkanı Fikri Alan ve vatandaşlar katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR üyesi Serdin Kılıç, İslam dünyasını Filistin'e destek vermeye davet ettiklerini belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Filistinli Müslümanlar işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır. İslam dünyasını Filistin'e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet ediyoruz. HÜDA PAR olarak Mescid-i Aksa'nın ve Müslüman kardeşlerimizin yanındayız."