Karla Mücadele için Yeni Araçlar Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zorlu kış şartlarına karşı mücadelemizi daha da güçlendirmek adına karla mücadele ve yol bakım filomuzu yeni araçlarımızla geliştiriyor gücüne güç katıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Uraloğlu, KGM ekipleriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Kar yağınca beraberinde zorlukların da geldiğini belirten Uraloğlu, "Bu noktada, bizler de zorlu kış şartlarına karşı mücadelemizi daha da güçlendirmek adına yeni karla mücadele ve yol bakım araçlarımızla filomuzu geliştiriyor gücüne güç katıyoruz. Yeni makine ve ekipmanlarımızı hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye yaklaştığını anlatan Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuza 30 bin kilometreye sadece 8 kilometre kısa bir adım kaldığından dolayı sizlerin de benim gibi bu tarihi kilometre taşına yaklaşmanın heyecanını yaşadığını biliyorum. Bu son hamle, yılların birikimiyle yoğrulan azmimizin ve fedakarlığımızın önemli zirvelerinden biri olacak. Elbette 30 bin kilometrelik tarihi eşiğe bir adım kala hepimiz haklı bir heyecan içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, karla mücadele ve yol bakımı için KGM'nin envanterine ihtiyaç duyulan araç ve makineleri kattıklarını dile getirerek, "Makine parkımızın ortalama yaşı 2002 yılında 18,1 iken yeni yaptığımız alımlar ile bu oranı 10 yaş altına, düşürdük şu anki oranımız 9,9. Aynı zamanda 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da yüzde 57'den yüzde 15'e indirdik. Son alımlarla birlikte 2016 yılından itibaren 8 bin 179 adet makine ve ekipman satın alınarak makine parkımızın yüzde 55'ini yenilemiş olduk" dedi.

"36 grupta 361 adet makine ve 302 adet ekipman olmak üzere 663 adet makine ve ekipmanı karayollarımızın envanterine kazandırdık"

Satın alınan ekipmanların yerli ve milli kaynaklardan temin edildiğine değinen Uraloğlu, "2025 yılında 2 milyar 250 milyon lira bedelle, Asfalt Plenti, Ön-Yan Bıçaklı ve Tuz Serpicili Kamyon, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz; 36 grupta 361 adet makine ve 302 adet ekipman olmak üzere 663 adet makine ve ekipmanı karayollarımızın envanterine kazandırdık. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 75'ini yerli ve milli kaynaklardan temin ettiğimizin altını çizmek istiyorum. Bu alımlar ile makine parkımızın yenileme değeri toplam 731 milyon dolara yükselmiş durumda. Bu son alımlarla karayollarımız 5 bin 658 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 14 bin 728 makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kış hazırlıklarımız da tamamlanmış durumda"

Uraloğlu, kış hazırlıklarının da tamamlandığını duyurarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün envanterimize kattığımız bu modern ve teknolojik karla mücadele ve yol bakım araçları ile filomuzun gücüne güç kattık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kış hazırlıklarımız da tamamlanmış durumda. Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına aralıksız devam edecekler. Bu çalışmalar yurt genelindeki 68 bin 519 km'lik yol ağında; 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirecek. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere; 757 bin ton tuz, 453 bin m3 tuz agregası ve kritik kesimlerde kullanılmak üzere 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerimize depolanmıştır. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere de 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip edilmekte ve yönetilmektedir. Önemli geçitlerde bulunan kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen bin 00 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor."

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından yeni alınan araçları gezdi, ve deneme sürüşü gerçekleştirdi. - ANKARA