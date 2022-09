Karataş; 'Muhalefetin kimyasını bozduk'

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Erzurum'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz miting, belli ki 6'lı masasının Erzurum'daki uzantılarının da kimyasını bozmuş" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; Cumhur İttifakı aleyhinde Erzurum'da siyaset yapanlarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Başkan Karataş, "Erzurum'da yaptığımız mitingde verdiğimiz mesajları üzerine alması gerekenler aldı. ve bu mesajlar öylesine etkili oldu ki, 6'lı masanın Erzurum uzantılarının bile ayarları bozuldu. Bazıları sayı saymayı şaşırdı, bazıları görme bozukluğu, bazıları ise akıl tutulması yaşadı. 6'lı masa muhalefetinin yereldeki temsilcilerine bu saat itibariyle yapılabilecek en güzel çağrı, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları yönünde olacaktır. Çünkü yaptıkları açıklamaların yanı sıra hal ve hareketleri gösteriyor ki, kendileri artık siyasetin ilgili alanına girmiyorlar!" diye konuştu.

Çatırdama sesleri ayyuka çıktı

Altılı muhalefet masasının kendi içinde bile bir konsensüs oluşturamadığının altını çizen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; "Aylardır ayakta tutmaya çalıştıkları masanın er geçen gün nasıl da çatırdadığını herkes görüyor. Karanlık mahfillerde kurulan ve kirli pazarlıklara konu olan bu masanın millet nezdinde elbette bir karşılığı olmadı, olmayacak. Milletin gündeminden uzakta muhalefet yapan, milleti ve değerlerini umursamayan, bölücülere sinyal veren ve güzellemeler yapan bir masa, öyle ya da böyle çökmeye ve yıkılmaya mahkümdur" dedi.

Masanın altında kalacaklar

Masanın ortakları ve gizlenen yancılarının Cumhur İttifakı'na karşı itibar suikastına yeltendiklerini ve bunu da gayet doğal bir durum olarak karşıladıklarını kaydeden Karata, "Cumhur İttifakını anlamak, hangi ideale ve hangi fikre hizmet ettiğini idrak edebilmek için gerekli olan en önemli şey akıldır. Ülkemizin aydınlık yarınlarının peşinden koşan ittifakımız, söz konusu masa takımının akıl ve ruh sağlığını bozduğu için anlamıyor olmaları zaten doğal. Bu yüzden çareyi ittifakımıza saldırmak ve kara çalmaya çalışmakta buluyorlar. Bilmiyorlar ki, her planları ve her tuzakları dönüp dolaşıp eninde sonunda kendilerini bulacak. Milli ruh, milli iman, mücadele ve beraberinde de sabır bizim en kuvvetli silahımız. Biz sahadayız, her şeyden öte milletimizin gönlündeyiz ve duasındayız. Bu yüzden baş üstünde kim taşınacak ve masanın altında kimler kalacak, 2023 seçimlerinde hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM