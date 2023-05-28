Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım, oyunu kullandı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Kaymakam Hikmet Özbağçı İlkokulu'nda oyunu kullanan Yıldırım, daha sonra sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Yıldırım, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün partilerin temsilcilerine teşekkür ederek, "Karamürsel merkezde yan yana gayet demokratik şekilde, centilmen şekilde kimse birbirine sataşmadan, kırıcı bir söz söylemeden süreci tamamladık. Bugün de sandık başındayız. İnşallah ülkemiz için en hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.