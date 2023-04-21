Karamollaoğlu: Mecliste çoğunluğu elde edeceğiz

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları' programı kapsamında Adanalılarla birlikte kahvaltı yaptı. Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkta da Cumhuriyet Halk Partisi logosu altında seçime girecek ve kendi adaylarımızın olduğu ortak listelerle vatandaşın huzuruna çıkacağız. İnanıyorum ki 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak, mecliste de çoğunluğu elde edeceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın başlattığı 'Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları' programı kapsamında Adana'ya geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve partililerle buluşan Karamollaoğlu, Adanalılarla bayramlaşıp, birlikte kahvaltı yaptı.

Türkiye'de her hak sahibi, hakkını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Karamollaoğlu, "Yaşanabilir, yeniden büyük bir Türkiye, yeni ve adil bir dünya hedefiyle çıktığımız bu yolda hep birlikte çalışacak, hep birlikte kazanacağız. Hedefimiz, kaybedeni olamayan bir zafer, ahlak ve adaletin iktidarını inşa etmek olacak. Bu inançla hep beraber omuz omuza çalıştığımız taktirde; 14 Mayıs'ta iklim değişecektir. Adana da bu çalışmalardan elbette kendi hakkını alacaktır" dedi.