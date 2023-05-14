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Karamollaoğlu: Manipülasyonlara takılmadan süreci tamamlayacağız

Karamollaoğlu: Manipülasyonlara takılmadan süreci tamamlayacağız

Politika Haberleri

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimiz müsterih olsun. Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız" dedi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimiz müsterih olsun. Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Temel Karamollaoğlu Sp Politika Haberler

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