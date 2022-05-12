Karamollaoğlu ile Davutoğlu bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Politika
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SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile Karamollaoğlu, baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Demirören Haber Ajansı / Politika