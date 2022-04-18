Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp'i, genel merkezdeki makamında kabul etti. 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.