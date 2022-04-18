Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü - Haberler

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Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Kaan Ulu - Politika
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Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı  Gültekin Uysal ile görüştü. 

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp'i, genel merkezdeki makamında kabul etti. 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.


Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Sp, Politika, Haberler

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