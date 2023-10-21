Karamollaoğlu, Bahçeli'ye Filistin konusunda teşekkür etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların sona ermesinde Türkiye'nin rol alması gerektiğini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye; "Sayın Devlet Bahçeli'ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların sona ermesinde rol alması gerektiğine dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teşekkür etti. Bahçeli'nin, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur: Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır" açıklamasını alıntılayan Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sayın Devlet Bahçeli'ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum."