Karamollaoğlu 1 Mayıs için kutlama mesajı yayınladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Karamollaoğlu, tüm emekçilerin alın teri için kutladığı günün ardından hakkın ve hakkaniyetin hakim olduğu bir düzeni inşa edeceklerini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Helal rızkı için alın teri döken tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. 14 Mayıs'tan sonra, hakkın ve hakkaniyetin hakim olduğu bir düzeni inşa edeceğiz" dedi.

Temel Karamollaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün Twitter hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Karamollaoğlu'nun mesajı şöyle:

"Helal rızkı için alın teri döken tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. 14 Mayıs'tan sonra, hakkın ve hakkaniyetin hakim olduğu bir düzeni inşa edeceğiz. Hedefimiz; adil devlet, adil paylaşım, insanca yaşam. Hep birlikte başaracağız."