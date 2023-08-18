Karaman Valiliğine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, görevine başladı. Sarıibrahim, Valilik binası önünde karşılandı ve şeref defterini imzaladı. Karaman'da çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.

Karaman Valiliğine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı.

Sarıibrahim, Valilik binası önünde Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çalışanlar tarafından karşılandı.

Polis mangasını selamlayan Sarıibrahim, karşılama töreninin ardından şeref defterini imzaladı.

Sarıibrahim, gazetecilere, tarihi ve kültürel mirasıyla Türk medeniyetinin önemli merkezlerinden birisi olan Karaman'da çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını dile getirdi.