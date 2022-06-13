Karaman'daki sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

Karaman'daki sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
AA - Mehmet Tosun - Politika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da Erenkavak köyü mevkisinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Şehribani Canıver'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da Erenkavak köyü mevkisinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Şehribani Canıver'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.
AA / Mehmet Tosun - Politika