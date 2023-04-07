Karaman'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Karaman'da 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Karaman'da 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından seçim güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı. Akabinde Vali Tuncay Akkoyun tarafından 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Pelin Burçin Doğaner, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Selin Yılmaz, İl Seçim Kurulu Müdürü Feyza Kılıçarslan ve ilgili kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. - KARAMAN