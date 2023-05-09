Karaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Karaman'da Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenen toplantıda, kurumlar tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirilerek bir önceki toplantıda alınan kararlar ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılacak diğer çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Cumhuriyet Savcısı Kübra Duman, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, kurum amirleri ve Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan da katıldı. - KARAMAN