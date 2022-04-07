Vali Işık: 'Sloganımız kadına yönelik şiddete sıfır tolerans'

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda; sosyal, toplumsal, dini ve içtimai hayatta kadının yeri ve önemi ile birlikte toplumu oluşturan aile kavramı içerisinde en önemli unsur olan kadına yönelik şiddet konusu ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 yılı faaliyet planı içerisinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ilgili kurumlar tarafından yapılacak çalışmaların değerlendirildiği sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşma yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, bu eylem planı doğrultusunda yapılması gereken faaliyetlerin bakanlığımız tarafından genelge haline getirildiğini belirterek eylem planı doğrultusunda bu yıl içerisinde 20 bin erkek vatandaşımıza aile içi kadına yönelik şiddet konusunda seminer veya eğitim verilmesinin planlandığını belirtti. Şehrin farklı noktalarında asılacak pankartlarla konunun daha yoğun bir şekilde işleneceğini ifade eden Vali Işık, "Bu hafta pazar günü oynanacak olan müsabakada sporcularımız sahaya "Kadına Yönelik Şiddet İnsanlık Suçudur" pankartıyla çıkacaklar. Vermek istediğimiz mesajın hedefine ulaşması bakımından çok önemli bir etkinlik olacağına inanıyorum. Aynı zamanda maç sırasında ve boşluk anlarında sık sık konuyla ilgili anons edilecek. Bu da erkeklere yönelik verilecek olan eğitimin bir parçası olacak elbette ve faydalı olacağına da inanıyorum" dedi.

Kadına şiddetle mücadele konusunun tek bir elden yürütülmesinin imkansız ve zor bir görev olduğunu da belirten Işık, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da katılımları ve katkılarıyla birlikte kadına yönelik şiddetle mücadelenin en üst seviyeye çıkarılabileceğini belirterek "Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılardaki amacın genel çerçevede ilimizde konuyla ilgili yapılması gereken çalışmaları ortaya koyarak bir eylem planını oluşturmak ve bu eylem planını hayata geçirmektir" ifadelerine yer verdi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika