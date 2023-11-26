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Karaman'da Firari Hükümlülere Operasyon: 8 Kişi Gözaltına Alındı

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Politika Haberleri
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Karaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda tutuklanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

KARAMAN'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan 9 yıl ile 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 8 kişi, adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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