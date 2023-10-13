Karaman'da FETÖ/PDY Üyesi Kadın Gizli Bölmede Yakalandı

Karaman'da FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan kadın, saklandığı evinin kilerindeki gizli bölmede polisin operasyonuyla yakalandı. H.S.A. isimli kadının evinde yapılan aramalarda ise çeşitli elektronik cihazlar ve örgütsel bilgiler bulundu.

Karaman'da FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan kadın, saklandığı evinin kilerindeki gizli bölmede polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.A.'nın Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarındaki 11 katlı bir sitenin 9. katındaki dairede saklandığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hemen harekete geçen ekipler, H.S.A.'nın kaldığı daireye operasyon düzenledi. Eve giren ekipler yaptıkları aramada FETÖ/PDY üyesi kadını evin kilerindeki rafların arkasına yaptırdığı 1 metrekarelik gizli bölmede saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi H.S.A. isimli kadın, emniyet müdürlüğüne götürülürken, evde yapılan aramalarda 1 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 2 adet laptop ve 6 adet örgütsel bilgilerin yazılı olduğu ajandaya el konuldu. Hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye çıkarılan H.S.A tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan H.S.A.'nın örgüte maddi destek sağlayan mütevelli heyetinde olduğu, 13 Temmuz 2021 tarihinde görülen mahkemesinin ardından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve o günden beri arandığı öğrenildi. - KARAMAN