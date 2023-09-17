Karaman'da Asayiş, Narkotik ve Trafik Uygulaması Sonuçları Açıklandı

Karaman Emniyet Müdürlüğü, yapılan 6 günlük asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında uyuşturucu, ruhsatsız silah ve aranan şahısların yakalandığını açıkladı. Uygulamalar sonucunda birçok suçlu tutuklandı ve cezai işlem uygulandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü, yaptığı 6 günlük asayiş, narkotik ve trafik uygulamasının bilançosunu açıkladı. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve aranan şahıslar yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 10-16 Eylül tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla il merkezinde genel uygulamalar yapıldığı belirtildi. Yapılan uygulamalarda 5 bin 134 kişi sorgulanırken, 18 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 18 kişiden 11'i tutuklandı. 48 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Trafik uygulamasında ise alkollü olarak araç kullanan 23 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 65 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 25 kişiye para cezası yazıldı. 12 okul servis aracına da evrak eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Narkotik uygulamalarında ise 6 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 112 adet mermi, 47 adet kesici ve delici alet, 3 kilo 536 gram esrar, 1 gram eroin, 27 gram bonzai, 74,02 gram metanfetamin, 169 adet sentetik hap, 31 adet elektronik sigara, 39 adet elektronik sigara kiti, 11 kilo kaçak nargile tütünü, 10 bin 400 adet kaçak sigara, 4 adet sahte belge, 26 bin 660 lira, 650 ABD doları ile 2 bin 915 Euro ele geçirildi.

Açıklamada, Karaman'daki huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde bundan sonra da devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN