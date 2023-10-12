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Karaman'da 2023 Yılı 4. İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Karaman'da gerçekleştirilen 2023 Yılı 4. İl Koordinasyon Toplantısı'nda, il genelinde 179 proje üzerinde çalışıldığı ve bunların toplam proje tutarının 19 milyar lira olduğu belirtildi. Toplantıya birçok yetkili katıldı.