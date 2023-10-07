Karaman'da 20 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı

Karaman'da yapılan asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele çalışmalarında 20 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, kesici alet, uyuşturucu madde ve elektronik sigara ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları için yakalanan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül- 6 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.

Ayrıca, 6 bin 621 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 65 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 100 elektronik sigara ele geçirildi.