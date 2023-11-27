Karagümrük çetesi davasında 2 sanık tahliye edildi

Elebaşılığını Nuri Ergin'in yaptığı "Karagümrük çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Altan Karaalioğlu ve Ercan Gündüz'ün tahliyelerine karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Nuri Ergin, hayatının mahkeme koridorlarında geçtiğini ifade ederek, Alaattin Çakıcı ve Sedat Şahin gibi serbest kalmak istediğini söyledi.

Dosyalarında 5-6 ölünün bulunduğunu söyleyen sanık Ergin, "Lütfen, ben artık çocuklarıma kavuşmak istiyorum. 30 sene 6 aydır bıktım hapishaneden. Kimleri serbest bıraktılar başkanım, bu insanları da beni de serbest bırakın. Ben 19 senedir tek başıma yatıyorum. Torunlarıma kavuşmak istiyorum. Ben heyetinizden tutuklu sanıkların tahliyesini, benim de beraatimi istiyorum." dedi.

Bir diğer sanık Metehan Türbedar da, Nuri Ergin ile bağlantısının olmadığını ileri sürerek, "Tutukluluk halimin devamına karar verin ama beni bu örgüt kisvesinden ne olur ayırın. Ben bir Yaşar Ecim'i vurdum. Vurmam gerektiğini düşündüm vurdum, eyvallah. Ama beni bu şahıslardan ayırın. Vereceğiniz her türlü cezaya razıyım." diye konuştu.

Diğer sanıklar da, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Altan Karaalioğlu ve Ercan Gündüz'ün tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak, adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Dinlenmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı veren mahkeme, 5 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "Nurişler", "Nuris¸ kardes¸ler" ve "Karagümrük çetesi" olarak bilinen ve elebaşılığını cezaevinde tutuklu bulunan sanık Nuri Ergin'in yaptığı organize suç örgütünün 1990'lı yılların bas¸larında eylemlerine başladığı anlatılıyor.

Suç örgütü üyelerinin bu yıllarda semt, hal ve pazar esnafını haraca bağladıkları, kendilerine haraç vermeyen is¸ adamlarının dükkanlarını kurşunladıkları belirtilen iddianamede, yaşadıkları Karagümrük Mahallesi'nde bir araya gelip örgütlendikleri ifade ediliyor.

Sanık Nuri Ergin'in örgütü halen cezaevinden yönettiği bilgisine yer verilen iddianamede, Ergin'in kendisine bağlı suç örgütü üyelerini kullanarak haksız menfaat temin etmeye, cebir ve şiddet kullanarak halkı ve kendilerine kars¸ı tehdit oluşturabilecek s¸ahıs ya da s¸ahısları sindirmeye, hakimiyet sürdürdükleri bölgede tek söz sahibi olmaya, korkulan güç haline gelmeye, bu gücünü kullanarak örgüt üyelerini veya örgüte yardım edenleri Karagümrük bölgesinde koruyup kollamaya çalıştığı aktarılıyor.

Örgüt elebaşı Ergin ve 35 sanık ile 5 mağdur ve 9 müştekinin yer aldığı iddianamede, eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması ve 17 ayrı eylem anlatılıyor.

İddianamede, sanık Nuri Ergin hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", 2 kez "olası kastla yaralama", 3 kez "nitelikli yağmaya teşebbüs", 6 kez "ruhsatsız silah bulundurma", "şantaj", "özel hayatın gizliliğini ihlal", 3 kez "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", 2 kez "nitelikli kasten yaralama", 2 kez "mala zarar verme", 2 kez "nitelikli yağma", "tehdit", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" ile "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçlarından toplam 84 yıl 4 aydan 239 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan çeşitli sürelerde hapis cezası talep ediliyor.