Karadeniz'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

Samsun polisi tarafından Karadeniz'deki göçmen kaçakçılarına yönelik Trabzon ve Rize illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i Afgan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'düzensiz göç ile mücadele, göçmen kaçakçılığı suçunun tespiti ve Karadeniz Bölgesi göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik' eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Afgan uyruklu K.N. ve Of ilçesinde S.Ö. adlı kadın ile Rize'nin İkizdere ilçesinde S.D. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen 3 şüpheli, polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN