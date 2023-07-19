Karadağ ve Bosna Hersek suç ve terör örgütleriyle mücadele için işbirliğini artırıyor

Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adzic, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic ile görüşerek, iki ülkenin suç ve terör örgütleriyle mücadele için işbirliğini artıracaklarını belirtti. Adzic, komşu ülkelerle iyi ilişkilerin önemine vurgu yaparak, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması konusunda da konuştuklarını ifade etti. Ayrıca, suç örgütlerine yönelik işbirliği yapacaklarını ve terörle mücadelede de birlikte çalışacaklarını söyledi.

Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adzic, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic ile görüşmesinde, iki ülkenin suç ve terör örgütleriyle mücadele için işbirliğini artıracağını belirtti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ziyarette bulunan Adzic, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nesic ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Adzic, komşu ülkelerle iyi ilişkilerin herkesin yararına olduğunu ve iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin kolaylaştırılması konusunda konuştuklarını söyledi.

Bosna Hersek ve Karadağ'daki suç örgütlerine yönelik de işbirliği içinde olacaklarını dile getiren Filip Adzic, "Bosna-Hersek ve Karadağ topraklarında faaliyet gösteren suç örgütleri, ülkelerimizin sınırlarını çoktan aşmış, dünya çapında nüfuz kazanmış ve tüm Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika topraklarında faaliyet göstermektedir." diye konuştu.

Bakan Adzic, Karadağ'da suç işleyenlerin Bosna Hersek'e sığınmaya çalıştığını ve bu yüzden de bilgi alışverişi yapacaklarını da kaydetti.

Terörle mücadele konusunda da Bosna Hersek ile beraber çalışacaklarını aktaran Karadağ İçişleri Bakanı Adzic, şunları ifade etti:

"Bölge ülkelerinin geleceği Avrupa Birliği'nde, şimdiden güvenliğin güçlendirilmesi için çalışılması gerekiyor. Bosna Hersek veya bölgedeki başka bir ülkede meydana gelen herhangi bir istikrarsızlık Karadağ'ı etkiliyor, Bosna Hersek için de durum aynı. Ortak çıkarımız, bölgenin tam istikrarına ulaşması, tüm ülkeler arasında tam işbirliği. Hepimizin büyük Avrupa ailesinin parçası olmaya ortaklaşa hazır olduğumuza ve ülkelerimizin önündeki tüm zorluklara birlikte cevap verebileceğimize inanıyorum."

Bosna Hersek, bölge ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmek istiyor

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nesic de iki ülke arasındaki sınırlarda kendi vatandaşlarının geçişlerini kolaylaştırmak için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Karadağ ve ülkesinin hedefinin AB üyeliği olduğunu söyleyen Nesic, bölgedeki tüm ülkelerle mümkün olan en üst düzeyde işbirliği yapmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Suçla mücadele konusunda iki ülkenin kurumlarının işbirliğini güçlendireceğini belirten Bakan Nesic, "Bakanlığımızın, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle geliştirdiğimiz kaynakları kullanıma sunmaya hazır olduğunu teyit eden bir belge imzaladım." dedi.

Nesic, insan kaçakçılarının önlenebilmesi için Filip Adzic ile detaylı görüştüklerini de aktardı.