Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Burhaniye'de Karadağ Göçmenleri Derneği'nin açılışına katıldı

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç, Balıkesir'de Burhaniye Karadağ Göçmenleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kastratoviç, Türkiye'de yaklaşık 250 bin Karadağ göçmeni olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç, Balıkesir'de Burhaniye Karadağ Göçmenleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan Kastratoviç, Türkiye'de yaklaşık 250 bin Karadağ göçmeni olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Kastratoviç, dernek binasının açılmasıyla atılan kültürel adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ile Karadağ arasındaki bağlar çok eski tarihlere dayanır. Diplomatik ilişkilerde 144. yılımızı kutluyoruz. Karadağ olarak ilk büyükelçiliğimizi Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul'a açtık. 2006'da bağımsızlığımızı ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. 2019'da pandemide ilk yardımımıza koşan ülke yine Türkiye oldu. Bugün ülkemizdeki şirketlerin 3'te biri Türk firması. Hem kültürel hem ekonomik bağları daha da güçlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Dernek Başkanı Adil Özuzun da Burhaniye ve çevre ilçelerde çok sayıda Karadağ göçmeni ve Boşnak yaşadığını belirterek, atalarının göç ettiği topraklarla kültür bağını devam ettirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını kaydetti.

Açılışa Karadağ İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadziç, İzmir Karadağ Fahri Konsolosu Cüneyt Bosnalıer, Karadağ Diaspora Başkanı Arben Jakupi de katıldı.

Karadağ heyeti açılışın ardından Ayvalık Ticaret Odası'nda iki ülke arasındaki ticaretin daha da geliştirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirdi.