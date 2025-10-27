Haberler

Karadağ'dan Türk Vatandaşlarına Geçici Vize Uygulaması

Güncelleme:
Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı. Bu kararın arkasında kamu düzeni ve güvenlik endişeleri yatıyor. Türk vatandaşları için gelecekteki vize sürecinin hızlandırılacağı bildirildi.

Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına geçici bir süreyle vize uygulama kararını resmen kabul etti.

Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada, bugün bakanlar kurulu oturumu yapılmaksızın ve bakanların çoğunluğundan alınan yazılı onay temelinde vize rejimi tüzüğünde değişiklik öngören düzenlemenin kabul edildiği, bu düzenleme ile Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, "Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınması, kararın Karadağ Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı günü takip eden gün yürürlüğe girecektir" denildi.

Açıklamada, Karadağ'da bulunan yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının menfaat ve statülerinin göz önünde bulundurulduğu ve bu kişilerin ülkedeki ikametlerinin yasalara uygun ve sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi. Açıklamada, ayrıca Karadağ'a gelmeyi, ülkede kalmayı veya transit geçiş yapmayı planlayan tüm Türk vatandaşları için vize verme sürecinin hızlandırılacağı ve bu şekilde geçiş döneminin olumsuz etkilerinin en aza indirileceği vurgulandı.

Karadağ hükümeti, bu kararın alınmasında kamu düzeni ve tüm vatandaşların güvenliğinin korunması ihtiyacının etkili olduğunu ve son dönemde kaydedilen münferit güvenlik olaylarının da dikkate alındığını kaydetti. Açıklamada, "Karadağ bu kararı, iyi bir ev sahibi olma anlayışıyla Türk vatandaşlarının insan hakları ve onuruna tam saygı göstererek uygulayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, kamuoyuna itidalli davranma ve devlet kurumlarına güven duyma çağrısında bulunuldu.

Bıçaklı kavganın ardından sokaklar karıştı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da geçtiğimiz cumartesi akşamı Türk vatandaşlarının da karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından bölgede Türk vatandaşları aleyhinde protesto ve şiddet eylemleri yaşanmıştı. Olayın ardından hem yetkililer tarafından yayımlanan açıklamalar hem de yerel basında saldırganların doğrudan "Türk vatandaşları" olarak nitelendirilmesinin de etkisiyle dün gece Türk vatandaşlarına ait işletme ve varlıklara yönelik saldırı ve kundaklama olayları yaşanmıştı. Polis, olaya ilişkin olarak Azerbaycan uyruklu Y.G. (31) ve Türkiye uyruklu N.D.'yi (54) gözaltına aldığını açıklamış, ayrıca Podgoritsa genelinde yapılan operasyonlarda çok sayıda Türk vatandaşı da gözaltına alınmıştı. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de yaptığı açıklamada güvenlik gerekçesiyle Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu. - PODGORICA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
