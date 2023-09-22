Karadağ'da Yüksek Mahkeme Binasında Tünel Skandalı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Yüksek Mahkeme binasında ele geçirilen uyuşturucu ve suç dosyalarının saklandığı depoya tünel kazılmasıyla ilgili içerden bağlantı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Filip Adzic, şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve organize suç çetesinin Yüksek Mahkeme ile bağlantısı olduğunu açıkladı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Yüksek Mahkeme binasında, ele geçirilen uyuşturucu ve suç dosyalarının saklandığı "korunaklı" depoya tünel kazılmasıyla ilgili "içerden" bağlantı sağlandığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Filip Adzic, 11 Eylül'de ortaya çıkan ve mahkeme binası deposundan yakınlardaki bir apartman dairesine açılan tünele ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Tünel kazılmasına karışan şüphelilerin birçoğunun kimliğinin tespit edildiğini belirten Adzic, "Bu organize suç çetesinin Yüksek Mahkeme ve Cezai Yaptırımlar İnfaz İdaresi'nden (UIKS) bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Yüksek Mahkeme'den bağlantıları bulunan şahsın suç duyurusu bulunan çete üyeleriyle ilişkisi tespit edildi." dedi.

Adzic, olayın aydınlatılması için gece gündüz çalıştıklarını söyleyerek, "Karadağ polisi, olaya karışan 4'ü Sırbistan vatandaşı 6 şüpheli için suç duyurusunda bulundu. Maalesef şüphelilerin ülkeden çıkış yaptığını biliyoruz." diye konuştu.

Şüphelilerin Karadağlılardan da yardım aldığına işaret eden Adzic, olaya karışanların fotoğraflarının bölge polisine de gönderildiğini kaydetti.

Olay

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Yüksek Mahkeme binasında, ele geçirilen uyuşturucu ve suç dosyalarının saklandığı depoya açılan bir tünel bulunduğu bildirilmişti.

Tünelin, mahkeme binası deposundan yakınlardaki bir apartman dairesine çıktığı belirtilirken, mahkeme deposunda, ele geçirilen uyuşturucu ve suç dosyalarının saklandığı ifade edilmişti.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, mahkeme deposunda eksik olmadığı kaydedilmişti.

Öte yandan, eski Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Vesna Medenica, Nisan 2022'de, görevini kötüye kullanmak ve oğlunun uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini örtbas etmekten gözaltına alınmıştı.???????