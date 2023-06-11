Karadağ'da erken genel seçimleri Avrupa Şimdi Hareketi önde götürüyor

Karadağ'da yapılan erken genel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Avrupa Şimdi Hareketi (PES) önde götürüyor. Seçimi takip eden İzleme ve Araştırma Merkezinden (CeMI) yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 94,7'si baz alındığında, genel seçimlere ilk kez katılan ve Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'in parti liderlerinden olduğu PES, 25,6'lık oy oranıyla 23 milletvekiline sahip oldu.

Balkan ülkesi Karadağ'da yapılan erken genel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Avrupa Şimdi Hareketi (PES) önde götürüyor.

Seçimi takip eden İzleme ve Araştırma Merkezinden (CeMI) yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 94,7'si baz alındığında, genel seçimlere ilk kez katılan ve Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'in parti liderlerinden olduğu PES, 25,6'lık oy oranıyla 23 milletvekiline sahip oldu.

Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) ve partnerleri Karadağ Liberal Partisi (LP), Arnavut İttifakı ve Sosyal Demokratların (SD) oluşturduğu koalisyon oyların yüzde 23,9'unu alarak elde ettiği 22 milletvekiliyle mecliste ikinci sırada yer aldı.

Karadağ'ın Geleceği İçin Koalisyonu yüzde 14,8 ile 13 milletvekilini, Demokrat Parti ve URA Halk Hareketi Koalisyonu yüzde 12,3 ile 11 milletvekilini, Boşnak Partisi (BS) yüzde 6,8 ile 6 milletvekilini, Sosyalist Halk Partisi ve DEMOS Koalisyonu yüzde 3,2 ile 2 milletvekilini, Arnavut Forumu yüzde 2 ile 2 milletvekilini, Arnavutlar Birliği yüzde 1,5 ile 1 milletvekilini, Hırvat Halk İnisiyatifi (HGI) ise yüzde 0,6 ile 1 milletvekilini meclise sokmayı başardı.

Bu arada, 542 bin 468 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde katılımın yüzde 56,7 olduğu açıklandı.

Öte yandan, Karadağ'da son olarak 2011'de yapılan nüfus sayımına göre, ülke nüfusunun yüzde 72,07'sini Ortodokslar, yüzde 19,11'ini Müslümanlar ve yüzde 3,44'ünü, Katolikler oluşturuyor.

Ülkede etnik olarak en fazla Karadağlı ve Sırp bulunurken, bunları Boşnak, Arnavut, Roman ve Hırvatlar ile diğer küçük etnik gruplar izliyor.

Karadağ'ı erken seçime götüren süreç

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, eski Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Sırp siyasi Miodrag Lekic'in ismini iletirken Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümet kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, Karadağ Meclisinde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümetin kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamış, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic'in hükümeti kurmakla görevlendirildiğini açıklamıştı.

Lekic, çoğunluğun desteğini alamamış ve yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermişti. Bu sürecin ardından Djukanovic 16 Mart'ta meclisi feshettiğini açıklamıştı.