Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçiminde Jakov Milatovic önde

Karadağ'da düzenlenen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık çıkış anketlerine göre eski Ekonomi Bakanı Jakov Milatovic büyük farkla seçimi önde götürüyor.

Karadağ'da sekizinci kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması sonucu düzenlenen ikinci turda sandık çıkış anketlerini yayınlandı. Podgoritsa merkezli Gözlem ve Araştırma Merkezi (CEMI) tarafından yayınlanan ankete göre, Şimdi Avrupa hareketinin adayı eski Ekonomi Bakanı Jakov Milatovic oyların yüzde 60,2'sini, mevcut Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic oyların yüzde 39,8'ini alacak. CEMI, seçimlere katılım oranının ise yüzde 70,6 oranında olduğunu açıkladı.

Podgoritsa merkezli başka bir kurum olan Demokratik Dönüşüm Merkezi (CDT) tarafından yayınlanan sandık çıkış anketine göre ise, Milatovic'in oy oranı yüzde 56,8, Cumhurbaşkanı Djukanovic'in oy oranı yüzde 43,2 oldu.

Seçimlerin 19 Mart'ta yapılan birinci turunda Djukanovic yüzde 35,3, Milatovic ise yüzde 28,9 oranında oy almıştı. - PODGORICA