Karadağ Cumhurbaşkanı: Tünel Ülkeye ve Adalet Sistemine Saldırıdır

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, başkent Podgoritsa'daki Yüksek Mahkeme binasında ele geçirilen uyuşturucu ve suç dosyalarının saklandığı 'korunaklı' depoya açılan tünelin ülkeye ve adalet sistemine saldırı olduğunu belirtti. Milatovic, olayın soruşturulması için yetkili kurumları göreve çağırdı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, başkent Podgoritsa'daki Yüksek Mahkeme binasında ele geçirilen uyuşturucu ve suç dosyalarının saklandığı "korunaklı" depoya açılan tünelin ülkeye ve adalet sistemine saldırı olduğunu belirtti.

Milatovic, Podgoritsa'daki Yüksek Mahkeme'nin deposuna açılan tünele yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili kurumları sorumlu davranmaya ve olayı sonuna kadar araştırmaya çağıran Milatovic, "Umuyorum ki kamuoyunun, resmin tamamını tam olarak bilemeyeceği bir durum yaşanmaz." dedi.

Milatovic, "Tünel, Karadağ'a ve adalet sistemine yönelik bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Olay

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Yüksek Mahkeme binasında, ele geçirilen uyuşturucu ve suç dosyalarının saklandığı depoya açılan bir tünel bulunduğu bildirilmişti.

Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adzic, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Tünel, mahkeme binası deposundan yakınlardaki bir apartman dairesine çıkıyor. Dairenin 2 ay önce kiraya verildiğini öğrendik." ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme deposunda, ele geçirilen uyuşturucu ve suç dosyalarının saklandığına işaret eden Adzic, tünelin hangi amaçla kazıldığına dair soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Boris Savic de mahkeme deposunda eksik olmadığını vurgulayarak, "Son derece iyi korunan bir yerde tünel bulundu. Tünel bulunmasaydı birçok şey yaşanabilirdi." demişti.

Öte yandan, eski Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Vesna Medenica, Nisan 2022'de, görevini kötüye kullanmak ve oğlunun uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini örtbas etmekten gözaltına alınmıştı.???????