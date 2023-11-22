Karadağ Büyükelçisi ve Müsteşar Bodrum Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Karadağ Büyükelçisi Periša Kastratovic ve Müsteşar Dragan Krivokapic, Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette turizm ve ekonomik durumlar değerlendirildi.

Karadağ Büyükelçisi Periša Kastratovic ve Müsteşar Dragan Krivokapic, Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti.

Karadağ Büyükelçisi Periša Kastratovic ve Müsteşar Dragan Krivokapic, 20 Kasım Pazartesi günü, Bodrum Belediye Başkanvekili Tamer Mandalinci ve Belediye Meclis Üyesi Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu ile belediye başkanlık makamında bir araya geldi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'e gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinin ardından başkanlık makamını ziyaret eden Büyükelçi Kastratovic ve Müsteşar Krivokapic, turizm ile ilgili tecrübelerini aktarırken şehirler arasındaki yapısal ve ekonomik durumları değerlendirdi.

Büyükelçi Kastratovic, ziyarette, Bodrum ve Budva ( Karadağ ) şehirlerinin birçok alanda aynı dokuya sahip olduğunu; her iki şehrin de Akdeniz ve bulundukları ülkeler için önemli turizm noktaları arasında yer aldıklarını söyledi. İki şehrin yakın gelecekte tesis edecekleri muhtemel kardeş şehir ilişkisi ile başarılı birçok uygulamaya imza atıp, tecrübe ve turizm koridoru ile yapısal ve ekonomik açıdan daha gelişmiş seviyelere ulaşabileceklerini ifade etti. Budva ve Karadağ'da ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında yaşanan gelişimden bahsetti.

Başkanvekili Mandalinci ise Bodrum ve Budva şehirlerinin, Akdeniz havzasının vazgeçilmez turizm noktaları olduğunu söyleyerek, son yıllarda gerek tatil gerek iş kurmak amacıyla Bodrum dahil Türkiye'den Karadağ'a seyahat edenlerin sayısının arttığını belirtti.

Heyet, Karadağ ve Bodrum'un, atık yönetiminden diğer birçok yerel yönetim hizmetine, turizm çeşitliliğinden tanıtıma kadar geniş bir yelpazede başarılı uygulamalarını ve tecrübelerini birbirleri ile paylaşabileceğini ve özel bir bağ kurabilecekleri düşüncelerini paylaştı.

Heyet üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelecek onayın ardından, belediye başkanlarının kardeş şehir protokolünü imzalayarak resmileştireceğini söyledi. Akdeniz'in ortak doğal ve tarihi dokusuna sahip bu iki değerli kentin, birçok alanda büyük potansiyellerini gerçekleştirmelerine önemli bir katkıda bulunacaklarını ifade ettiler.

Görüşmenin ardından Belediye Başkanvekili Mandalinci, heyet üyelerine hediyelerini sundu.