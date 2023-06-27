Karadağ Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının hükümet kurma sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasa değişikliğini yürürlükten kaldırdı

Karadağ Anayasa Mahkemesi, geçen yıl ülke meclisinde oylanan ve cumhurbaşkanının hükümet kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasa değişikliğini yürürlükten kaldırdığını açıkladı. Mahkemeden yapılan açıklamada, Aralık 2022'de, Karadağ'daki siyasi krizin aşılabilmesi adına hükümet kurma sürecinde cumhurbaşkanının istişare yapmasını engelleyen ve hükümeti kurmak için görevlendirmenin meclise verildiği yasa değişikliğinin artık yürürlükte olmadığı belirtildi.

Karadağ Anayasa Mahkemesi, geçen yıl ülke meclisinde oylanan ve cumhurbaşkanının hükümet kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasa değişikliğini yürürlükten kaldırdığını açıkladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Aralık 2022'de, Karadağ'daki siyasi krizin aşılabilmesi adına hükümet kurma sürecinde cumhurbaşkanının istişare yapmasını engelleyen ve hükümeti kurmak için görevlendirmenin meclise verildiği yasa değişikliğinin artık yürürlükte olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Anayasa Mahkemesinin kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Karadağ Meclisinde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümet kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasa değişikliğini imzalamıştı.

İlgili yasa değişikliğinin ardından meclisin hükümeti kurmakla görevlendirdiği Miodrag Lekic başarısız olmuş ve Djukanovic, meclisi feshederek 11 Haziran'da erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Bugünkü karar kapsamında, erken genel seçimlerin yapılmasının ardından hükümet kurma görüşmelerinin devam ettiği şu günlerde ilgili yasa değişikliğinin yürürlükten kaldırılmasıyla nisanda seçilen yeni Cumhurbaşkanı Milatovic'in sürece dahil olabileceği belirtiliyor.