Karabük Valisi Mustafa Yavuz Esnafları Ziyaret Etti

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ahilik Haftası kapsamında esnafları ziyaret ederek esnaf duasına katıldı. Vali Yavuz, esnaflarla birlikte çay içerek dükkanları ziyaret etti ve hayırlı kazanç temennisinde bulundu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ahilik Haftası kapsamında esnafları ziyaret ederek esnaf duasına katıdı.

Karabük'te Ahilik haftası kutlamaları kapsamında Bağ- Essan Sanayi sitesinde esnafın her hafta başında yaptığı dua programına katılan Vali Mustafa Yavuz, daha sonra esnaflarla birlikte çay içerek dükkanları ziyaret etti.

Beraberinde Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve kurum müdürleri ile Bağ-Essan Sanayisini ziyaret eden Vali Yavuz, ilk olarak burada Küçük sanayi camii önünde düzenlenen esnaf duasına katıldı. Dua sonrası esnafla birlikte çay içen Vali Yavuz, işyerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. - KARABÜK