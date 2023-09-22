Karabük'te yapılan 'Tefecilik' operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından Yenice ilçesinde gerçekleştirilen 'Tefecilik' operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. 4 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Yenice ilçesinde 9 ayrı adrese yapılan 'Tefecilik' operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mali suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri 3 gün önce 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon yaptı.

KOM ve İstihbarat ekiplerince 8 ekip 20 personelle tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen şahısların evlerine eş zamanlı dron destekli düzenlenen operasyonla Y.D., S.K., K.B., U.B., D.D., H.S. ve R.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ekiplerce bir adet namlu kısmı kesilmiş av tüfeği, bir adet tabanca, 111 gram esrar maddesi ile çok sayıda çek, senet ve ödeme planlarını içeren belgeler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli emniyette süren sorgularının ardından Yenice Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan 7 kişi tefecilik suçunu gerçekleştirdikleri tespiti üzerine tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Y.D., S.K., K.B. ve H.S. tutuklanarak, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilirken, U.B., D.D. ve R.D. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK